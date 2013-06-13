14 % زيادة فى مبيعات «كاديلاك» فى شهر مايو

كتب : الوطن منذ 54 دقيقة

سجلت «كاديلاك»، علامة السيارات الفاخرة من جنرال موتورز، ارتفاعاً بنسبة 14 فى المائة بمبيعات منطقة الشرق الأوسط لشهر مايو، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.

وذلك عندما حقق الوكلاء أفضل نتائج مبيعات على الإطلاق فى ذلك الشهر، وأفضل مبيعات شهرية منذ بداية العام 2013، واستمرت سيارات كاديلاك XTS السيدان الفخمة، وATS الجديدة كلياً، التى تعتبر أول دخول للعلامة إلى قطاع السيارات الفخمة الأكثر أهمية فى العالم، وسيارة إسكاليد، أكثر سيارات الدفع الرباعى كبيرة الحجم شعبية فى المنطقة - فى قيادة هذا التوجه المتصاعد فى المبيعات خلال العام، وقد ارتفعت مبيعات كل من سيارتى XTS وATS بنسبتى 37% و44% على التوالى بالمقارنة مع الشهر الماضى، فى الوقت الذى نمت فيه مبيعات إسكاليد بنسبة 8 فى المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.