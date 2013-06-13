أخبار عاجلة

صاحب فيديو «المطاوي» يفاجئ «الإبراشي» ويسلمه مضبوطات «أسلحة ومخدرات» -
نائب رئيس مجلس الدولة يتقدم ببحث لإعلاء الحوار بين «التشريعية والقضائية» -
والد «يوستينا»: «بنتي الأولى على جامعتها.. وقاضي الحشيش ضيّعها» -
جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار السيارات
  4. DMC

14 % زيادة فى مبيعات «كاديلاك» فى شهر مايو

Google+ Print
14 % زيادة فى مبيعات «كاديلاك» فى شهر مايو 14 % زيادة فى مبيعات «كاديلاك» فى شهر مايو

كتب : الوطن منذ 54 دقيقة

سجلت «كاديلاك»، علامة السيارات الفاخرة من جنرال موتورز، ارتفاعاً بنسبة 14 فى المائة بمبيعات منطقة الشرق الأوسط لشهر مايو، بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.

وذلك عندما حقق الوكلاء أفضل نتائج مبيعات على الإطلاق فى ذلك الشهر، وأفضل مبيعات شهرية منذ بداية العام 2013، واستمرت سيارات كاديلاك XTS السيدان الفخمة، وATS الجديدة كلياً، التى تعتبر أول دخول للعلامة إلى قطاع السيارات الفخمة الأكثر أهمية فى العالم، وسيارة إسكاليد، أكثر سيارات الدفع الرباعى كبيرة الحجم شعبية فى المنطقة - فى قيادة هذا التوجه المتصاعد فى المبيعات خلال العام، وقد ارتفعت مبيعات كل من سيارتى XTS وATS بنسبتى 37% و44% على التوالى بالمقارنة مع الشهر الماضى، فى الوقت الذى نمت فيه مبيعات إسكاليد بنسبة 8 فى المائة بالمقارنة مع الفترة نفسها من العام الماضى.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية