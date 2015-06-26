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تنفيذ 23 حكما قضائيا بسوهاج فى حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية

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تنفيذ 23 حكما قضائيا بسوهاج فى حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية تنفيذ 23 حكما قضائيا بسوهاج فى حملة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية
أكد اللواء إبراهيم صابر، مدير أمن سوهاج، تأمين تنفيذ 23 حكمًا وقرارًا قضائيًا وإداريًا، بدائرة المديرية، بإشراف اللواءات مساعدى المدير لقطاع الشمال والمنطقة، المركزية وفرقة الشرق.

وأوضح مدير أمن سوهاج فى تصريحاتٍ لـ"اليوم السابع" أن الحملة جاءت فى إطار تفعيل سياسة الوزارة الهادفة إلى تقديم المساعدة اللازمة فى تنفيذ كافة الأحكام، والقرارات القضائية، والإدارية، حفاظًا على هيبة الدولة، وتأكيدًا لسيادة القانون.

وتمكنت القوات بمركز شرطة المراغة من تأمين تنفيذ 5 أحكام وقرارات قضائية، وتحرر المحضر رقم 2858 إدارى المركز، وفى مركز شرطة سوهاج تم تأمين تنفيذ 4 قرارات صادرة من هيئة السكة الحديد، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 4050 إدارى المركز، وفى مركز شرطة أخميم، تم تأمين إزالة 14 حالة تعدٍ على الأراضى الزراعية، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 2679 إدارى المركز.

وأشار مدير أمن سوهاج، إلى أن جهود المديرية مازالت مستمرة، لتنفيذ كافة الأحكام، والقرارات القضائية والإدارية بدائرة المحافظة.

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مصر 365