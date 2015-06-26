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مصرع شخصين إثر إطلاق أعيرة نارية عليهما بأسيوط

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مصرع شخصين إثر إطلاق أعيرة نارية عليهما بأسيوط مصرع شخصين إثر إطلاق أعيرة نارية عليهما بأسيوط
لقى شخصان مصرعهما أثناء استقلالهما سيارة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة، إثر إطلاق النار عليهما بكثافة بمركز منفلوط بأسيوط.

كان اللواء عبد الباسط حسن دنقل مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطاراً من مأمور مركز شرطة منفلوط بوصول بلاغ من الأهالى بإطلاق أعيرة نارية ومتوفيين بناحية بنى شعران بمركز منفلوط، وعلى الفور انتقلت قيادات المديرية وإدارة البحث الجنائى ومأمور وضباط مباحث مركز الشرطة وسيارات الإسعاف، وبالفحص تبين مصرع "س.س.ف" 45 عاماً فلاح، و"ح.س.ف" 44 عاماً سائق، إثر إصابتهما بعدة طلاقات نارية بالرأس والصدر والرقبة.

تم نقل الجثتين والتحفظ عليهما بمشرحة مستشفى منفلوط المركزى تحت تصرف النيابة، وبسؤال ضباط البحث الجنائى لنجل عم المتوفيان المدعو " م.أ.م" 50 سنة، فلاح ومقيم بذات الناحية اتهم فى مقتلهما كلاً من "ج.م.ح" ونجله "ر.ج.م"، و"هـ.م.ح" و "ا.م.ح" مقيمين بذات الناحية، لارتباطهما بخصومة ثأرية لخلافات فيما بينهم على ملكية قطعة أرض بذات الناحية.

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مصر 365