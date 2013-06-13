«كيا» تحتفل ببيع نصف مليون سيارة فى السوق البريطانية

كتب : الوطن منذ 53 دقيقة

تحتفل شركة «كيا» الكورية بتجاوز مبيعاتها نصف مليون سيارة فى السوق البريطانية، وذلك منذ بداية دخول موديلات «كيا» فى السوق البريطانية منذ عام 1991، كما نجحت «كيا» فى بيع 5604 «موديل» خلال الشهر الماضى على مستوى العالم، وبيع 30 ألف و441 «موديل» خلال العام، وذلك بزيادة 10.6% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى، وصرح «فيل فيلبوت»، الرئيس التنفيذى لـ«كيا موتورز» بريطانيا، بأن النمو المتزايد لمبيعات «كيا» فى بريطانيا هو شهادة على تميز خدمات شبكة وكلاء كيا فى بريطانيا، وأضاف: «نتوقع بيع نصف مليون سيارة أخرى فى بريطانيا فى أقل من 10 سنوات، كما نطمح أن نكون من أفضل 5 شركات عاملة فى بريطانيا فى مجال السيارات».