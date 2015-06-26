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مصادر: جولة مفاجئة دون حراسة لمحلب على الخدمات فى الوراق وإمبابة

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مصادر: جولة مفاجئة دون حراسة لمحلب على الخدمات فى الوراق وإمبابة مصادر: جولة مفاجئة دون حراسة لمحلب على الخدمات فى الوراق وإمبابة
قالت مصادر مطلعة لـ"اليوم السابع" إن المهندس إبراهيم محلب رئيس الوزراء قام بجولة مفاجئة فى الساعات الأولى من صباح اليوم الجمعة لكل من منطقتى إمبابة والوراق تفقد خلالها المنطقتين.

وأوضحت المصادر أن رئيس الوزراء أصر على تفقد المستشفيات المتواجدة بالمنطقة فى هذا الوقت المتأخر، وبجولة مفاجئة دون حراسة للتأكد من الخدمات التى تقدم للمواطنين، مضيفة أن الجولة للاطلاع على الأوضاع بصورة مفاجئة.
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