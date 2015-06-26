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الطقس حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوب الصعيد والقاهرة 34 درجة

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الطقس حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوب الصعيد والقاهرة 34 درجة الطقس حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوب الصعيد والقاهرة 34 درجة
تشير حالة الطقس اليوم إلى الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على جميع الأنحاء.

وسجلت درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، وشرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 والصغرى 24.
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