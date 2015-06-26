الطقس حار على الوجه البحرى شديد الحرارة جنوب الصعيد والقاهرة 34 درجة

تشير حالة الطقس اليوم إلى الارتفاع الطفيف لدرجات الحرارة ليسود طقس معتدل على السواحل الشمالية مائل للحرارة على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا على جميع الأنحاء.إعلان - Ads إعلان - Ads
وسجلت درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، وشرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 والصغرى 24.
وسجلت درجات الحرارة فى القاهرة العظمى 34 والصغرى 22، والإسكندرية العظمى 30 والصغرى 22، وشرم الشيخ العظمى 34 والصغرى 24، وأسوان العظمى 38 والصغرى 24.
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