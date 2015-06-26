جمعة: ملف احتراف تريزيجيه انتهى.. ورمضان يستحق أكبر من عرض روما

"الموضوع انتهى تماما".. هكذا علق وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي عن أخر مستجدات احتراف محمود حسن تريزيجيه.

نادي أندرخلت البلجيكي طلب رسميا ضم تريزيجيه وأرسل عرضا للنادي الأهلي.

الأهلي درس العرض جيدا وطلب زيادة المبلغ لأجل السماح لتريزيجيه بالرحيل. وهذا ما لم يحدث.

قبل أن يعقد الأهلي جلسة مع تريزيجيه وأكد من خلالها اللاعب اقتناعه بالبقاء في الفريق.

وقال وائل جمعة لـFilGoal.com: "ملف احتراف تريزيجيه انتهى تماما".

وأضاف" اللاعب اقتنع بالبقاء في الأهلي وغير صحيح ما يشاع عن زيادة أندرلخت لعرضه المقدم للنادي".

وأكمل حديثه قائلا: "تريزيجيه اقتنع بالبقاء وأكد رغبته في الاستمرار وهو لاعب مهم للغاية وتم قفل صفحة احترافه نهائيا".

رمضان صبحي

تريزيجيه ليس الوحيد الذي كان على أعتاب الاحتراف بعد وصول طلب رسمي من أندرلخت. ولكن الحال ذاته مع رمضان صبحي.

نادي روما طلب رسميا ضم رمضان صبحي وقدم للأهلي خيارين.

الأول هو شراء اللاعب مقابل 3 مليون يورو والثاني هو استعارة اللاعب مقابل مليون يورو.

وتطرق وائل جمعة للحديث عن رمضان صبحي قائلا: " رمضان يستحق أكثر من 3 مليون يورو".

وأضاف "هو موهبة كبيرة وأمامه مستقبل كبير ويستحق أكثر من ذلك".

وأتم "حسم ملف احتراف اللاعب الآن هو مع محمود طاهر رئيس النادي. لقد تكفل بصفة نهائية بحسم رحيل اللاعب من عدمه".