لماذا لا يشارك أوباما مع الزمالك؟ إسماعيل يوسف يجيب

أوضح إسماعيل يوسف مدير الكرة بنادي الزمالك أسباب ابتعاد يوسف أوباما مهاجم الفريق الشاب عن الصورة هذا الموسم في وجود جوزفالدو فيريرا المدير الفني.

وكان أوباما أحد الوجوه المبشرة في الزمالك الموسم الماضي وحقق مع الفريق كأس مصر وساهم في وصول الأبيض للدورة الرباعية.

وقال تيجانا في تصريحات إذاعية يوم الخميس: "المدرب الأجنبي مختلف عن المصري ويهتم جدا بالتفاصيل الصغيرة والتدريب هو معيار اختياره".

وأضاف "في فترة من الفترات لم يكن أوباما بالمستوى المطلوب في المران للمشاركة في المباريات. ولهذا جلس معه فيريرا أكثر من مرة".

وتابع "اللاعب بدأ بالالتزام والتركيز والدليل أنه دخل القائمة أكثر من مرة .. وسيكون له دورا كبيرا في الفترة المقبلة".

وأوقف باسم مرسي مهاجم الزمالك الأساسي بعد حصوله على ثلاث إنذارات ولن يستطيع المشاركة أمام مصر للمقاصة يوم الثاني من يوليو المقبل.