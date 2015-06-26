الأهلي: سنواجه الترجي لأجل إرسال رسالة للجميع

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالنادي الأهلي صعوبة مواجهة الترجي التونسي ولكن "الانتصار سيوجه رسالة للجميع بأننا نريد الاحتفاظ باللقب".

الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي مساء الأحد في أولى مباريات الفريق في دور المجموعات بكأس الكونفدرالية.

وعن المواجهة قال وائل جمعة: "مباراة مهمة وصعبة ونسعى لأجل تحقيق نتيجة إيجابية".

وأضاف في تصريحات لـFilGoal.com: "الفوز سيجعلنا نوجه رسالة للجميع. وهي أننا نريد الاحتفاظ بلقب الكونفدرالية".

وأتم: غياب رمضان صبحي سيكون مؤثر ولكننا سنجد الحلول. ولن نلعب إلا على الفوز".