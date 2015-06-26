عبد الحكيم: المصري ضمن البقاء بنسبة 90%

شدد محمود عبد الحكيم صانع ألعاب المصري على أهمية فوز فريقه على وادي دجلة في الأسبوع 36 من الدوري.

وكان الفريق البورسعيدي خطف الفوز بهدف حمادة يحيى في الدقائق الأخيرة، ليبتعد خطوة عن شبح الهبوط.

وقال عبد الحكيم عقب المباراة: "فوزًا مهمًا للغاية، يضمن لنا البقاء في الدوري بنسبة 90%".

وأضاف في تصريحات تليفزيونية: "الفوز تأخر، ولكن المصري كان الأفضل وأضاع أكثر من فرصة قبل الهدف".

وعن الانتقادات الموجهة لمختار مختار بشأن تأخر الدفاع بحمادة يحيى، رد عبد الحكيم: ما لا يعرفه الكثيرون أن حمادة كان مصابًا.

وأشار إلى أن الجهاز الفني كلفه بالبقاء في الجبهة اليمنى، واستغلال بطء الظهير الأيسر لدجلة.

ويحتل المصري المركز 13 برصيد 46 نقطة، ويفصله 3 نقاط فقط عن الداخلية أول الفرق المهددة بالهبوط بالدرجة الأدنى.