تقرير - فيورنتينا يخطو خطوة جديدة في مشوار الاحتفاظ بصلاح

قدم فيورنتينا عرضا جديدا من أجل الاحتفاظ بمحمد صلاح الذي لعب له معارا من تشيلسي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

نجم منتخب مصر هو محور اهتمام الصحافة الإيطالية هذه الأيام، بين بقاءه في تشيلسي أو استكمال مشواره مع فيورنيتا، أو الانتقال لفريق جديد داخل أو خارج إيطاليا.

وتتهافت عدة أندية على ضم صلاح بعد تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفيولا، مثل ميلان وإنتر ويوفنتوس في إيطاليا، وأتليتكو مدريد الإسباني وفولفسبورج الألماني وغيرهم.

وذكرت شبكة سكاي سبورتس إيطاليا أن فيورنتينا عرض على صلاح وتشيلسي الانتقال بصفة دائمة مقابل 18 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

وأخبرت إدارة فيورنتينا اللاعب المصري بأنه سيكون محور خطط مستقبل النادي في السنوات المقبلة.

تعاقد فيورنتينا مع تشيلسي كان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، تجدد لموسم جديد بموافقة كل الأطراف أو الانتقال النهائي بنهاية موسم 2015-2016.

وقال دانييللي برادي المدير الرياضي للفيولا منذ أيام: "لقد استخدمنا حقنا في الاحتفاظ بصلاح لموسم جديد على سبيل الإعارة بدفع فيمة تجديد الإعارة لتشيلسي".

لكن يبدو أن عرض إعارة لاعب المقاولون العرب السابق إلى فيورنتينا لموسم جديد قد قوبل بالرفض فتم تقديم جديد.

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