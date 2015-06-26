أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

تقرير - فيورنتينا يخطو خطوة جديدة في مشوار الاحتفاظ بصلاح

Google+ Print
تقرير - فيورنتينا يخطو خطوة جديدة في مشوار الاحتفاظ بصلاح تقرير - فيورنتينا يخطو خطوة جديدة في مشوار الاحتفاظ بصلاح

قدم فيورنتينا عرضا جديدا من أجل الاحتفاظ بمحمد صلاح الذي لعب له معارا من تشيلسي في النصف الثاني من الموسم الماضي.

نجم منتخب هو محور اهتمام الصحافة الإيطالية هذه الأيام، بين بقاءه في تشيلسي أو استكمال مشواره مع فيورنيتا، أو الانتقال لفريق جديد داخل أو خارج إيطاليا.

وتتهافت عدة أندية على ضم صلاح بعد تألقه في النصف الثاني من الموسم الماضي مع الفيولا، مثل ميلان وإنتر ويوفنتوس في إيطاليا، وأتليتكو مدريد الإسباني وفولفسبورج الألماني وغيرهم.

وذكرت سكاي سبورتس إيطاليا أن فيورنتينا عرض على صلاح وتشيلسي الانتقال بصفة دائمة مقابل 18 مليون يورو لمدة 5 مواسم.

وأخبرت إدارة فيورنتينا اللاعب المصري بأنه سيكون محور خطط مستقبل النادي في السنوات المقبلة.

تعاقد فيورنتينا مع تشيلسي كان على سبيل الإعارة لمدة ستة أشهر، تجدد لموسم جديد بموافقة كل الأطراف أو الانتقال النهائي بنهاية موسم 2015-2016.

وقال دانييللي برادي المدير الرياضي للفيولا منذ أيام: "لقد استخدمنا حقنا في الاحتفاظ بصلاح لموسم جديد على سبيل الإعارة بدفع فيمة تجديد الإعارة لتشيلسي".

لكن يبدو أن عرض إعارة لاعب المقاولون العرب السابق إلى فيورنتينا لموسم جديد قد قوبل بالرفض فتم تقديم جديد.

انتقالات - تعرف على طلبات محمد صلاح للبقاء مع فيورنتينا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع

مواضيع متعلقة
نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

نتيجة قرعة الحج 2017 بوابة الحج المصرية موقع وزارة الداخلية بـجميع المحافظات

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

ستاد مصر: الزمالك يواجه الشرقية تحت أنظار برتغالية

السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند

السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند

ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش

ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش