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صورة – فريق الأسبوع الـ36.. الزمالك يحكم وأهداف الوقت القاتل

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صورة – فريق الأسبوع الـ36.. الزمالك يحكم وأهداف الوقت القاتل صورة – فريق الأسبوع الـ36.. الزمالك يحكم وأهداف الوقت القاتل

انتهت مباريات الجولة 36 بعد إقامة 10 مباريات اختتمت اليوم الخميس بعد انتهاء خمسة لقاءات.. جولة بعنوان الوقت القاتل.

تألق لاعبي الزمالك الحاليين وأيضا لاعبين أخريين يهدف الزمالك للتعاقد معهم بحسب تصريحات مرتضى منصور رئيس الزمالك.

وافتتحت الجولة بمباراة الزمالك والمقاولون والتي انتهت بفوز الفريق الأبيض بثلاثية دون رد، وفاز الرجاء على سموحة في الدقيقة الأخيرة التي كانت لها كلمة السر في مباريات أخرى.

وفاز الأهلي على بتروجيت بهدف عكسي وانتهى اللقاء بنتيجة 2-1 للفريق الأحمر، وسجل عطية النشوي هدفه رقم 11 في فوز الأسيوطي على طلائع الجيش بهدف.

وتعادل الإسماعيلي أمام الداخلية دون أهداف، واستطاع المصري الهروب من الهبوط بهدف حمادة يحيى في الدقيقة 88 أمام وادي دجلة.

وسجل محمد حمدي زكي هدف فوز الاتحاد على حرس الحدود في مباراة انتهت بنتيجة 1-0 لصالح زعيم الثغر، وتعادل الجونة على أرضه أمام إنبي دون أهداف.

وفي مباراة القاع بين النصر وألعاب دمنهور انتهت 3-1 لأصحاب الأرض، وتغلب للمقاصة على اتحاد الشرطة 2-1 بهدف سجله وائل فراج في الدقيقة 93 من عمر اللقاء.

ويستعرض FilGoal.com أفضل من تألق من تلك الجولة:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي (الزمالك)

الدفاع: محمد عادل( المصري) - كوفي(الزمالك) – أحمد علي ( المقاولون)

الوسط: عمر جابر ( الزمالك) - أحمد الشيخ (مصر للمقاصة ) – رمضان صبحي ( الأهلي ) – أحمد عيد (الزمالك)

الهجوم: محمد حمدي (الاتحاد) – (وائل فراج) – ( حمادة يحيى)

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