حسام حسن: الاتحاد باق لكن لا يمكن أن يهبط ربع فرق الدوري

يرى حسام حسن المدير الفني للاتحاد السكندري أن فريقه لن يهبط للدرجة الثانية في الموسم المقبل.

ويحتل الاتحاد الترتيب العاشر برصيد 48 نقطة قبل جولتين من النهاية بعد فوزه حرس الحدود 1-0.

وقال العميد للصحفيين عقب المباراة: "الاتحاد سيستمر في الموسم المقبل لكن أرى أنه لا يمكن أن تهبط ربع فرق الدوري".

ويهبط خمسة فرق للدرجة الثانية الموسم المقبل ويصعد ثلاثة ويستمر نفس النظام حتى يستقر عدد فرق الدوري عند 16 فريقا بحسب تصريحات عامر حسين رئيس لجنة المسابقات.

وأضاف حسام حسن "الأسس لابد أن تكون سليمة ولا يوجد دوري في العالم تهبط فيه 25 % من الفرق المشاركة فيه".

وتأكد هبوط كل من دمنهور والأسيوطي والنصر من إجمالي خمسة فرق. بينما صعدت فرق أسوان والإنتاج الحربي وغزل المحلة.