في الدوري - بالفيديو .. الصفقات تشتعل رغم مفاوضات الأندية

رغم مفاوضات الأندية وتصريحات المسؤولين من الأهلي والزمالك حول التعاقد مع لاعبين بعينهم.. إلا أن جميعهم نجحوا في التألق بالجولة 36 من الدوري المصري.

وسجل أربعة أسماء في الجولة 36 من الصفقات المحتملة في الموسم الجديد أربعة هداف في هذه الجولة.

ويستعرض FilGoal.com الأهداف الرائعة التي سجلها الصفقات.

1) ثنائي المقاصة

تألق ثنائي مصر للمقاصة أحمد الشيخ ووائل فراج.. فالأول سجل ركلة حرة رائعة للغاية وصنع هدفا قاتلا للثاني ساهما في فوز فريقهما 2-1.

مرتضى منصور رئيس الزمالك أكد في تصريحات تليفزيونية أنه يتفاوض مع المقاصة على المقابل المادي المنتظر دفعه في نظير شراء الثنائي.

وأشار إلى أنه يملك خطابا بالموافقة على بيعهما.

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2) حمدي زكي

قاد محمد حمدي زكي لاعب الاتحاد فريقه للفوز على حرس الحدود رغم التقارير التي تؤكد اقترابه من الانضمام للأهلي وتوقيعه للفريق الأحمر.

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3) الغنام

حمادة الغنام لاعب دمنهور انتقل بالفعل إلى المقاولون في الموسم المقبل ونجح في تسجيل هدف فريقه الأول أمام النصر.. لكن دمنهور خسر بثلاثية في نهاية المباراة.

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