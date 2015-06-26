بدء استعداد جامعة الإسكندرية لـ"معسكر النادى" لتوعية الطلاب بعد عيد الفطر

تستعد جامعة الإسكندرية لبدء معسكر "نادى الجامعة" لتوعية الطلاب فى مجالات السياسة والدين والثقافة والفن، وذلك بعد عيد الفطر المبارك ويعقد بالمدينة الجامعية بسموحة .

وقال الدكتور رشدى زهران، رئيس جامعة الإسكندرية، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" إن إعادة إحياء نادى الجامعة من خلال معسكر طلابى لكى يستفيد منه الطلاب وتوعيتهم فى كافة المجالات وسيشارك فى الفوج الأول 500 طالب وسيشارك فيه رموز الثقافة والسياسة والدين وعدد من القيادات التنفيذية للاحتكاك المباشر مع الطلاب وأخذ آرائهم فى كافة المجالات .

وأضاف زهران أن الجامعة تسعى لخلق أجيال واعية سياسياً وثقافياً وفى كافة المجالات وتتعلم كيفية الاختلاف فى وجهات النظر بطرق متحضرة وسليمة خلال الفترة القادمة