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رئيس شركة مياه القناة يؤكد الالتزام وتكثيف العمل بالمحطات

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رئيس شركة مياه القناة يؤكد الالتزام وتكثيف العمل بالمحطات رئيس شركة مياه القناة يؤكد الالتزام وتكثيف العمل بالمحطات
أكد المهندس على حسين رئيس مياه الشرب والصرف الصحى بمحافظات القناه على أهمية الالتزام فى كل المناطق والقطاعات فى المحافظات الثلاثة الإسماعيلية والسويس وبورسعيد بالتواجد وتكثيف العمل بمحطات مياه الشرب والصرف الصحى، وإنهاء أعمال الإحلال والتجديد التى تتم فى مواعيدها المقررة ومتابعة الشكاوى الواردة بالخط الساخن 125، والتأكد من حلها بالمتابعة مع المواطنين، والتأكيد على إزالة أسباب المشكلات التى تم الإبلاغ عنها، جاء ذلك خلال اجتماع مجلس الإدارة الذى عقد برئاسته وحضور سكرتارية عموم المحافظات الثلاثة وأعضاء المجلس.

وقال المهندس حسن مبروك المستشار الفنى إنه تم عرض الرأى القانونى فى عملية إحلال وتجديد شبكات صرف صحى فايد بالإسماعيلية، والذى استعرضه المستشار طارق رضوان الحجازى مستشار مجلس الدولة.

وأضاف عادل عبد المنعم مدير إعلام الشركة أن الجلسة تضمنت عددا من الموضوعات المهمة المتعلقة باعتماد مستوى الإدارة بكافة الإدارات العامة وقطاعات الشركة الواردة بالهيكل التنظيمى وإقرار العلاوة الدورية السنوية للعاملين والتى استعرضها أحمد قاسم رئيس قطاع الموارد البشرية، ومناقشة موضوع التعاقد على وصلات المياه وفقا لغرض الاستخدام، والذى قدمه ياسر محمود رئيس القطاع التجارى، ومناقشة الموقف المالى للشركة فى الفترة من 7/1 /2014 حتى الآن، والذى استعرضه محمد أبو الفتوح رئيس القطاع المالى.

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