"واتس آب اليوم السابع" : جولة مفاجئة لمحلب بمستشفيات الوراق وإمبابة

استمرارًا لتفاعل قراء "اليوم السابع"، مع الخدمة التى أطلقها الموقع تحت عنوان "Whatsapp Youm7"، أرسل أحد المواطنين، صورًا للمهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، يتفقد خلالها مستشفيات الوراق وإمبابة بمحافظة الجيزة فى جولة مفاجئة.

وأكد الراسل أن الجولة قام بها رئيس الوزراء وتفقد خلالها مستشفى الوراق المركزى الذى تحيطه أكوام من القمامة، وشارع ترعة الساحل وشارع الوحدة، موضحا أن محلب قام بإجراء اتصال لوزير الصحة وكلفه خلالها بإعادة تشغيل مستشفى الوراق بعد توقف استمر لمدة 18 عامًا، وذلك للتسهيل على المواطنين نظرا للكثافة السكانية التى تشهدها الحى.

كما أضاف الراسل، أن رئيس الوزراء عنف رئيس الحى ووجهه برفع أكوام القمامة التى تنتشر أمام المستشفى فى حينها، كما قام بالتجول وسط المواطنين مستمعا لشكاوى بعضهم، حيث قابلوه بالترحاب وفى لفتة من أحد المواطنين قام بشراء عبوة عصير له تعبيرًا عن فرحة الأهالى بوجوده وسطهم، على حد قوله.

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