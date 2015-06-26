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بالفيديو.. "داعش" يفجر سيارة مفخخة داخل مدينة كوبانى

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بالفيديو.. "داعش" يفجر سيارة مفخخة داخل مدينة كوبانى بالفيديو.. "داعش" يفجر سيارة مفخخة داخل مدينة كوبانى
تداول مجموعة من النشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "الفيس بوك" قيام تنظيم داعش الإرهابى
>بتفجيرسيارة مفخخة اليوم الخميس داخل مدينة عين العرب (كوبانى) عقب فتح تركيا لحدودها لعناصر التنظيم الإرهابى مما أدى لقيام عناصر داعش بمجزرة أدت لاستشهاد 100مواطن سورى من الأطفال والنساء والشيوخ.

Ter?r ?rgütü Dai? Taraf?ndan 26/06/2015 saat 05:15 de kobani s?n?r kap?s?na yapt??? intihar sald?r? An? 2.Kamera G?rüntüsüi?-it k?pekleri ?zgür suriye ordusu giysili olup bu eylemden ?nce,?afak vaktinde ise; Kobani Berxbotan k?yünde masum sivil halk uykudayken evlere girerek veya d??ar?da yatanlar? vah?ice katletmi?lerdir.HALK BU KATL?AM DOLAYISIYLA KOBAN? SINIRINDADIR GUNBOYU

‎Posted by Halit ?ansal on‎ 25 يونيو، 2015

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