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الشرطة العراقية تعتقل مسئول إعلام "ولاية الجنوب" بداعش فى الأعظمية

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الشرطة العراقية تعتقل مسئول إعلام "ولاية الجنوب" بداعش فى الأعظمية الشرطة العراقية تعتقل مسئول إعلام "ولاية الجنوب" بداعش فى الأعظمية
اعتقلت قوة تابعة للشرطة الاتحادية العراقية اليوم الخميس مسئول إعلام "ولاية الجنوب" فى تنظيم (داعش) الإرهابى فى حى الأعظمية شمالى العراق.

وذكر بيان لقيادة الشرطة الاتحادية ، أن قوة من الشرطة الاتحادية اعتقلت الإرهابى أبو مصطفى العبيدى مسئول "ولاية الجنوب" خلال عملية أمنية بالأعظمية، وعلى صعيد آخر، طالب مجلس محافظة الأنبار المجتمع الدولى ، بدعم جهود العراق فى حربه ضد داعش ، لافتا إلى أن دخول قوات برية إلى العراق عامة والأنبار خاصة هو قرار من اختصاص ومجلس النواب العراقي.

وأوضح المتحدث باسم المجلس عيد عماش الكربولى - فى تصريح صحفى - أن مجلس محافظة الأنبار لم يناقش مسألة دخول قوات برية أردنية أو أجنبية إلى المحافظة للمشاركة بعمليات برية عسكرية لقتال تنظيم داعش، وأضاف:" أن ما تحدث به نائب رئيس مجلس الأنبار فالح العيساوى حول وجود اجماع فى مجلس المحافظة على دخول قوات أردنية هو رأيه الشخصى ووجهة نظره وليس المجلس".
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مصر 365

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