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تركيا تدين هجوم " داعش" على كوبانى بشمال سوريا

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تركيا تدين هجوم " داعش" على كوبانى بشمال سوريا تركيا تدين هجوم " داعش" على كوبانى بشمال سوريا
نددت تركيا الخميس بهجوم تنظيم الدولة الإسلامية على مدينة كوبانى (عين العرب) الكردية شمال سوريا، نافية تصريحات كردية المصدر مفادها أن عناصر التنظيم الذين دخلوا مجددا المدينة وصلوا من تركيا.

وقال الرئيس التركى رجب طيب أردوغان فى خطاب القاه فى وقت متأخر مساء الخميس "ندين الهجوم المشين الذى شنه تنظيم الدولة الإسلامية الإرهابى واستهدف مدنيين ابرياء فى مدينة كوباني"، ورد أردوغان على اتهام تركيا بأنها كانت معبرا للمقاتلين المتطرفين الإسلاميين لدخول كوبانى مضيفا "لا يحق لأحد ان يربط بين تركيا وتنظيمات ارهابية".

وأفاد مدير المرصد السورى لحقوق الإنسان رامى عبد الرحمن ان مقاتلين من التنظيم المتطرف شنوا هجوما مفاجئا الخميس فى كوبانى حيث نفذوا ثلاث هجمات انتحارية بفارق ساعات، وما زالت المعارك مستعرة فى وسط المدينة، وأضاف المرصد أن 57 شخصا على الأقل قتلوا فى اعمال العنف الخميس، هم 22 جهاديا و35 كرديا.
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