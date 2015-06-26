طائرات التحالف تقصف مواقع "داعش" بمحور الخازر شمال غربى العراق

أغارت طائرات التحالف الدولى المناهض لداعش مساء اليوم الخميس على مواقع لتنظيم(داعش) الإرهابى فى محور الخازر شرقى الموصل بمحافظة نينوى شمال غربى العراق.

وقال مصدر عسكرى كردى إن طيران التحالف بناء على معلومات استخبارية وفرتها قوات "البيشمركة" الكردية استهدف ثلاثة مواقع داعش فى قريتى وردك وكزكان وتل اللبن فى محور الخازر، أسفرت عن تدمير المواقع وقتل عدد من مسلحى التنظيم.

وأضاف: أن الغارات الجوية تمت بناءً على احداثيات زودت بها قوات البيشمركة قوات التحالف.. مشيرا إلى أن محور الخازر يضم مناطق جبل حسن شام والتى تبعد 45 كم عن مدينة الموصل شرقاً، وتتعرض المنطقة لضربات من التحالف بسبب كثرة تحركات تنظيم داعش فيها.

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