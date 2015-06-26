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النيابة العامة بغزة تغلق المقر الرئيسى لشركة الاتصالات الوحيدة بالقطاع

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النيابة العامة بغزة تغلق المقر الرئيسى لشركة الاتصالات الوحيدة بالقطاع النيابة العامة بغزة تغلق المقر الرئيسى لشركة الاتصالات الوحيدة بالقطاع
أصدر النائب العام فى قطاع غزة إسماعيل جبر قرارا بإغلاق المقر الرئيسى لشركة الاتصالات الفلسطينية (جوال) بسبب "التهرب الضريبى".

وقالت النيابة العامة بغزة فى بيان صحفى الليلة إن القرار يأتى كخطوة أولية ضدها بسبب "التهرب الضريبى ، إضافة إلى عدم تعاونها مع مكتب النائب العام فيما يتعلق بالتعليمات الصادرة من قبل ديوانه بما يخص الأمور الفنية.

وحذر النائب العام بملاحقة كافة المتهربين ضريبيا بكل حزم (بحسب البيان)، وتعد "جوال" شركة الاتصالات الفلسطينية الوحيدة التى تعمل فى قطاع غزة، بسبب العراقيل التى تفرضها سلطات الاحتلال الإسرائيلى على عمل أى شركة أخرى.
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