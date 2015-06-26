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الجعفرى يدعو لتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول العراقـيين إلى بريطانيا

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الجعفرى يدعو لتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول العراقـيين إلى بريطانيا الجعفرى يدعو لتسهيل إجراءات منح تأشيرات دخول العراقـيين إلى بريطانيا
دعا وزير الخارجية العراقى إبراهيم الجعفرى بريطانيا إلى دور أكبر فى مساعدة العراق فى حربه ضد الإرهاب وحثّ الدول كافة على دعم العراق عسكرياً وإنسانياً وخدمياً.. وقال: إن "العراق حريص على تفعيل وتعزيز العلاقات فى مجالات الاقتصاد والتجارة والاستثمار والعلوم والجامعات، وتسهيل إجراءات منح تأشيرات الدخول للعراقـيين إلى بريطانيا بما يحقق مصلحة البلدين".

وأكد الجعفري- خلال لقائه وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط البريطانى توبياس الوود والوفد المُرافِق له - ضرورة وقوف المجتمع الدولى صفاً واحداً فى وجه تنظيم(داعش) الإرهابي، لافتا إلى ان الإرهاب يحاول نشر ثقافة الترويع والرعب والقتل وهذا ما يتطلـب دعم الجهود التى يبذلها العراق فى القضاء على إرهابيى داعش.

ومن جانبه، وصف وزير الدولة لشئون الشرق الأوسط البريطانى العراق بانه "بلد صديق لبريطانيا".. مؤكدا أن بريطانيا يسانِد العراق فى حربه ضد الإرهاب، وحرص بلاده على تعزيز آفاق التعاون المشترك فى العديد من المجالات.
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