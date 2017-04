ماذا ارتدت النجمات هذا الأسبوع؟

مرّ هذا الأسبوع حافلاً بإطلالات النجمات العالميّات اللواتي التقطت عدسات الكاميرات حضورهنّ بمختلف الأزياء. ونحن بدورنا نسلّط الضوء على أبرز هذه الإطلالات.

النجمة "إيفا لونغوريا" Eva Longoria ارتدت خلال حفلة توزيع جوائز الـYWCA التي أقيمت في واشنطن، فستاناً من الدانتيل الأسود، وبدت بمنتهى الأناقة. "ليا ميشيل" Lea Michele بدورها اختارت فستاناً من تصميم "فالنتينو" Valentino خلال حفلة Chrysalis Butterfly في نيويورك، وكانت إطلالتها هادئة. أمّا "تايلور سويفت" Taylor Swift فقد اختارت زيّاً من تصميم "أوسكار دي لارينتا" Oscar de la Renta، أثناء حضورها حفلة Capital Fm Summertime في لندن، فبدت إطلالتها شبابيّة على عكس "جيسيكا تشاستاين" Jessica Chastain التي اختارت اللون الذهبيّ البراق من "لانفان" Lanvin، في مناسبة The fashion institute of technology في نيويورك، فكانت إطلالتها جريئة ولافتة. ولم تغب الألوان الفرحة عن إطلالات النجمات، فالأحمر كان خيار "إيمي روسوم" Emmy Rossum التي ارتدت فستاناً طويلاً من تصميم "نعيم خان" Naeem khan في حفلة توزيع جوائز Critics’ choice television awards في لوس أنجلوس، والأصفر كان خيار "جيسيكا ألبا" Jessica Alb مع فستان قصير من "فيرساتشي" Versace لحضور حفلة توزيع جوائز Spike TV Guys Choice في لوس أنجلوس أيضاً، فيما ارتدت "كاتي هولمز" Katie Holmes فستاناً باللون الأبيض الناصع، خلال حضورها حفلة لعلامة "كوتش" Coach، في نيويورك.

وكان لفخامة الأسود حضورها هذا الأسبوع، حيث أطلّت كلّ من "ديان كروغر" Diane Kruger، "إيما واتسون"Emma Watson و"آيمي آدمز" Amy Adams بفساتين سوداء، خلال مناسبات مختلفة. فـ"ديان" ارتدت فستاناً من "نينا ريتشي"Nini Ricci في حفلة Critics’ choice television awards، والدار نفسها كانت خيار "آيمي آدمز" Amy Adams في مناسبة إطلاق فيلم Man of Steel في نيويورك، أمّا "إيما" فاختارت فستاناً قصيراً خلال حضورها حفلة إطلاق فيلم The Bling Ring في نيويورك.

مَن هي الفنّانة التي أعجبتك إطلالتها أكثر؟