النيابة تحقق مع 6 من أعضاء الإخوان حطموا سيارة مواطن بالمهندسين

تباشر نيابة العجوزة، برئاسة المستشار أحمد دبوس، التحقيق مع 6 متهمين ينتمون إلى جماعة الإخوان أتلفوا سيارة بشارع سوريا بالمهندسين أثناء تنظيمهم لمسيرة، وأطلقوا الشماريخ، وتمكنت قوات الأمن من تفريقهم والقبض على 6 منهم.

بدأت تفاصيل الواقعة عندما نظم عدد من أعضاء جماعة الإخوان مسيرة مساء اليوم فى منطقة المهندسين وأثناء سير المسيرة بشارع سوريا نشبت مشادة كلامية بينهم وبين شخص كان يقود سيارة ملاكى قاموا على إثرها بتحطيم زجاج السيارة وفروا هاربين إلا أن قوات الأمن تمكنت من القبض على 6 منهم.

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