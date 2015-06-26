"الأزهر": حجب نتيجة الامتحانات عن "المتهربين" من سداد المصاريف الدراسية

قال الدكتور أحمد حسنى، نائب رئيس جامعة الأزهر لشئون فرع البنات، إن إدارة الجامعة قررت حجب نتيجة الطلاب الذين تهربوا من دفع مصاريف العام الدراسى، وسيتم الإعلان عن نتائجهم حين سداد المصاريف الدراسية.

وأضاف نائب رئيس جامعة الأزهر، فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن 25% من الطلاب بالجامعة تهربوا من سداد الرسوم، وبالتالى من حق الجامعة حجب نتائجهم.

وكانت جامعة الأزهر قد اعتمدت عدد من النتائج لعدد من الكليات بفرع البنين والبنات وذلك خلال الأيام الماضية.

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