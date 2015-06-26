صاحب واقعة رشوة جامعة دمنهور:"اتعمل عليا مكيدة وهارفع قضية ضد صدى البلد"

قال الدكتور صالح العبد، أستاذ منتدب بكلية التربية جامعة دمنهور، إنه سيرفع دعوى على قناة "صدى البلد" بتهمة تشويه سمعته، مضيفًا:" أنا اتكلمت مع أحمد موسى لكن مختش حقى فى الدفاع عن نفسى.. ولكن إن مكنش أحمد موسى رد عليا أنا هرفع دعوى على القناة لتشويه سمعتى"، موضحاً أنه لم يتقاض أى رشوة من الطلاب كما يقول البعض، وأن الفيديو الذى ظهر خلاله وهو يحصل على أموال من بعض الطلاب هى نظير كتب يقوم بتدريسها.

وأضاف الدكتور صالح العبد، خلال اتصال هاتفى ببرنامج "العاشرة مساءً" الذى يقدمه الإعلامى وائل الإبراشى عبر فضائية "دريم"، أن عميد الكلية عادل البنا قام بانتدابه وأسند إليه تدريس7 مواد لمراحل مختلفة بالكلية، وهذا يدل على أنه لا يوجد شىء بأخلاقه، لافتاً على أن الطالبات اللاتى قمن بتصويره ينتمين لجماعة الإخوان الإرهابية وهن منتقبات، وذكر قائلاً:" هم عرضوا عليا فى الترم الأول والثانى أنى أديهم كورسات وأنا رفضت.. وهم حبوا يعملوا عليا مكيدة بأُس من الإدارة".

واستطرد قائلاً:" العميد طلب منى أكثر من مرة أنى أسهل لهم الامتحان وندى ليهم الأسئلة وقالى كدا بالحرف الواحد".

من جانبه نفى عماد حمدى، طالب بكلية التربية جامعة دمنهور،فى مداخلة مشتركة،أن تكون زميلاته الطالبات منتقبات كما يقول الدكتور صالح العبد، مؤكدا أنهن لا ينتمين لجماعة الإخوان، مشدداً على أن الدكتور المتهم قام بتسريب الامتحانات .

وأكد محمد خالد طالب بالكلية أيضاً، على حديث صديقه "حمدى" ، أن "العبد" كان يهدد الطلاب الذين لا يأخذون الكورس لديه بمبلغ 3آلاف جنيه، وذلك حسب قوله.

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