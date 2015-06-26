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لراغبى النحافة.. شوربة الفراخ تساعد على خفض الوزن

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لراغبى النحافة.. شوربة الفراخ تساعد على خفض الوزن لراغبى النحافة.. شوربة الفراخ تساعد على خفض الوزن
خسارة الوزن الزائد أصبحت الهاجس الأول لملايين البشر باختلاف جنسياتهم، وبالطبع فالسبب يرجع إلى انتشار مرض السمنة بصورة مرعبة فى العقود الأخيرة، نتيجة لتغير العادات الغذائية والحركية للإنسان، واعتماده على الوجبات السريعة مرتفعة السعرات الحرارية، مع قله حجم المجهود المبذول، نتيجة للتطور التكنولوجى وتطور وسائل الانتقال.

وفى سبيل تحقيق حلم الرشاقة لملايين البشر اهتم الأطباء بشكل خاص بالدراسات التى تسعى للبحث عن حلولا فعالة للقضاء على السمنة.

الدكتور خالد يوسف أخصائى السمنة والنحافة يوضح فى ضوء أحد تلك الدراسات، أن حساء الدجاج قد يعد وسيلة فعالة فى عملية خسارة الوزن.

والسبب يرجع إلى احتوائه على نسبة عالية من البروتين والألياف والفيتامينات، وهى العناصر التى تساعد على الشعور بالشبع سريعا، كما تساعد على ملىء المعدة، وهو ما يعمل على تقليل الشهية لتناول مزيد من الطعام.

وقد نصحت إحدى الدراسات استنادا لتلك النتائج بتناول حساء الدجاج منزوع الدسم، قبل تناول الوجبة الرئيسية، مؤكده أن تلك الطريقة تسهم فى خفض الكميات المتناولة من الطعام والسعرات الحرارية بحوالى 20% أقل من ما يحصل عليه الجسم فى حالة إهمال تناول طبقا من الشوربة قبل تلك الوجبة.

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مصر 365