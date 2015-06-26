لمن سبق لها الإجهاض.. أنتى أكثر عرضة 4 مرات لولادة جنين ميت

كشفت دراسة علمية حديثة أن النساء اللواتى سبق وتعرضن للإجهاض أكثر عرضة أربع مرات لولادة جنين ميت أو للاجهاض مرة أخرى، وذلك مقارنةً بالنساء اللواتى لم يتعرضن للإجهاض.

وعرف الباحثون الإجهاض بأنه وفاة الجنين قبل مرور 20 أسبوعا من الحمل عندما يبلغ من الوزن (400 جرام)، وفقاً للدراسة.

وشمل الاستعراض الملايين من النساء الحوامل ببريطانيا.

وقال الباحث الدكتور سوهنى بهاتاشاريا، وهو محاضر فى معهد العلوم الطبية التطبيقية فى جامعة ابردين فى اسكتلندا، إنه على الرغم من ارتفاع خطر تكرار الإجهاض، فإن معظم حالات الحمل بعد ولادة جنين ميت تنتهى بشكل طبيعى بولادة طفل سليم.

وأضاف الدكتور الكسندر هيزل، وهو محاضر كبير فى التوليد فى جامعة مانشستر فى إنجلترا، أن المتابعة بالاشعة أمر ضرورى للتأكد من أن الطفل ينمو بشكل طبيعى، ولتحديد المشاكل قبل وقوعها.