تعرف على أهم أسباب استئصال اللوزتين للطفل

عملية استئصال اللوزتين أحد أشهر العمليات التى يتم أجراؤها لكثير من الأطفال ففى حالة شكوى الطفل من من الشعور ببعض الألم بمنطقة الحلق يقرر الطبيب ضرور إجراء لطفل عملية استئصال اللوزتين حتى لو كانت الشكوى ناتجة فقط من وجود التهاب بسيط لا يستدعى إجراء العملية .

فما هى الدواعى الطبية لأجراء عملية استئصال اللوزتين؟ يجيب على ذلك الدكتور طارق عبد الفتاح استشارى أورام وأمراض جراحة الأنف والأذن والحنجرة بمعهد السمع والكلام، مؤكدا أن عملية استئصال اللوزتين ليست بسيطة أو هينة كما يتصور الكثيرون.

ويستكمل د. طارق قائلا "هناك بعض المشاكل والأضرار الصحية التى تحدث للمريض بسب إجرائه لعملية استئصال اللوزتين وإن كانت نسبتها ضئيلة إلا أنها تؤثر على الطفل طوال حياته لذلك لا يجب اتخاذ قرار إجراء الجراحة إلا فى حالة وجود دواع طبيبة واضحة.

أهم الأسباب التى تستدعى استئصال اللوزتين

>ويتابع د. طارق قائلا "هناك بعض الأسباب التى تستلزم على الطفل ضرورة إجراء عملية استئصال اللوزتين وأهمها":

>1)الشخيرو توقف النفس أثناء النوم .

>2)الالتهاب البكتيرى المزمن والذى يسبب الألم بالبلع وارتفاع فى درجة الحرارة بمعدل 3 مرات سنويا أو أكثر.

>3)وجود خراج حول إحدى الوزتين.

>4)الأورام الحميدة أو الخبيثة .

لذلك ينصح د. طارق قائلا " ليس من الضرورى إجراء عملية استئصال اللوزتين للطفل إلا فى حالة وجود الأسباب السابق ذكرها التى تستلزم إجراها بصورة ضروريا ".