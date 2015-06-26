المزينة يستعرض تحضيرات شرطة دبي لـ«إكسبو»

التقى اللواء خميس مطر المزينة، القائد العام لشرطة دبي، بحضور العميد عبدالله الغيثي، مدير الإدارة العامة لأمن الهيئات والمنشآت والطوارئ، البروفسور الدكتور جيوفاني بوزيتي رئيس مؤسسة EFG للاستشارات.

وتناول اللقاء استعراض تحضيرات شرطة دبي لاستضافة دبي لمعرض إكسبو الدولي 2020، ومناقشة أوجه التعاون والاستفادة من المؤسسة في تعزيز العمل الأمني، ومناقشة المواضيع ذات الاهتمام المشترك، وآلية تبادل الخبرات والوقوف على أبْرز التحديات المستقبلية.

وأكد اللواء المزينة عضو اللجنة العليا لمعرض إكسبو 2020، أنه من منطلق التوجيهات السامية من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، تحرص القيادة العامة لشرطة دبي على تسخير جميع إمكاناتها لخدمة هذا الحدث العالمي الذي يعد ذا أهمية اقتصادية وسياحية وثقافية، ويشكل ملتقى للحضارات والثقافات وتبادل المعرفة، مشيراً إلى قدرة الإمارات عامة، ودبي خاصة على استضافة مثل تلك الفعاليات الدولية، نظراً لامتلاكها البنية التحتية المتكاملة وذات المواصفات العالمية، والكوادر البشرية الملمَّة بصناعة المعارض والسياحة، بالإضافة إلى ما تملكُه دبي من مرافق عامة ومراكز تسوق ووسائل اتصال ومواصلات عالية الجودة، وخبرة كبيرة في استضافة المعارض والمؤتمرات والفعاليات الرياضية والاقتصادية الكبيرة.

وأضاف أن فوز مدينة دبي بشرف استضافة هذا الحدث العالمي الذي تتنافس عليه العديد من الدول العالمية، له أهميته الإيجابية على مجمل منظومة الاقتصاد الشاملة والتنمية المستدامة التي تنتهجها القيادة الرشيدة في كافة المجالات والفعاليات والمناسبات التي يكون لها صلة بتعزيز نهضة وتقدُّم وازدهار الدولة، وترسيخاً لهذا المفهوم وتكريساً لدورها الداعم والمساند لكافة القطاعات بإمارة دبي.

تجارب

نفّذت الإدارة العامة للمرور في شرطة دبي، بالتعاون مع إدارة الدفاع المدني، ومركز خدمات الإسعاف، والإدارة العامة للنقل والإنقاذ، والإدارة العامة للعمليات، تجربة تدريبية لإخلاء مبنى إدارة متابعة المخالفات جراء تسرب أدخنة من فوهة تهوية المكيفات نتيجة ماس كهربائي.

وأشار العقيد جمال محمد البناي، مدير الإدارة العامة للمرور بالوكالة في شرطة دبي، إلى أن التجربة كانت عبارة عن حادث انتشار للدخان في مبنى إدارة متابعة المخالفات، وتم إطلاق صافرات الإنذار في جميع أرجاء مبنى الإدارة. دبي - البيان

66 متقدماً لامتحانات الثانوية في مركز تعليم الكبار في الشرطة

تفقد المقدم الدكتور أحمد محمد راشد السعدي، مدير إدارة العلاقات المجتمعية لجان الثانوية العامة بمركز تعليم الكبار بشرطة دبي (بمدرسة الرازي بمنطقة الصفا)، رافقه في الجولة يوسف حسن علي، رئيس اللجنة.

وأثنى الدكتور أحمد السعدي على حسن تنظيم اللجان، حيث ساد الهدوء والانضباط كافة القاعات الامتحانية، مضيفاً أن التميز في الأداء ليس غريباً على القيادة العامة لشرطة دبي، فهي مثال يحتذى في الجودة والتميز، ووجه شكره للواء محمد سعيد المري، مدير الإدارة العامة لخدمة المجتمع، ونائبه العقيد خالد شهيل، على دعمهما العملية التعليمية والاهتمام الذي يتلقاه المركز من القيادة.

وأضاف أن التعليم حق مشروع للناس كافة، مشيراً إلى أن شرطة دبي، سخرت مواردها لموظفيها الدارسين بالمركز لمواصلة تحصيلهم العلمي، وتذليل العقبات، لتمكين الدارسين من تطوير مستوياتهم العلمية والأكاديمية والوظيفية. يذكر أن عدد الدارسين المتقدمين لامتحانات الثانوية العامة هو 66 دارساً، موزعين على أربع لجان امتحانية، بإشراف من وزارة التربية والتعليم.