«أشغال رأس الخيمة» تعالج هبوط شارع القرم

بدأت دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة معالجة الهبوط الأرضي على شارع القرم إثر إنهيار ثلاثة ممرات مائية من مجموع 14 ممراً في العبارة الرابطة بين خور القواسم وخور نادي الرماية.

وأوضح المهندس أحمد محمد الحمادي مدير دائرة الأشغال العامة في رأس الخيمة أن الدائرة ستبدأ معالجة شارع القرم أمام مركز راك مول خلال يومين بتعبئة ثلاثة ممرات للمياة بمواد خرسانية سريعة التماسك، وإعادة تأهيل الشارع من خلال صيانته ووضع طبقة أسفلتية جديدة مرة ثانية، لافتاً أن عبارة شارع القرم تتكون من 14 ممراً للمياة.

وأضاف إن العبارات المائية في رأس الخيمة تشرف على صيانتها وإحلالها وزارة الأشغال العامة بالتنسيق مع دائرة الأشغال، لافتاً أن التقرير الذي أعده فريق فني من دائرة الأشغال والوزارة قد رصد انهيار ثلاثة ممرات لنقل المياه من خور القواسم إلى خور نادي الرماية، ما أدى لوجود الهبوط الأرضي على الشارع.

وكانت دائرة الأشغال قد أغلقت خلال الفترة الماضية جزءاً من شارع القرم أمام مركز راك مول باتجاه دوار نادي ضباط الشرطة، حرصاً على مركبات الأهالي ولتنبيه المارة لوجود هبوط على الشارع، لافتاً أن الدائرة ستتواصل مع وزارة الأشغال العامة المسؤولة عن العبارة من أجل إجراء الصيانة اللازمة أو إحلالها.