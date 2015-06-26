منصور بن زايد يحضر مأدبة حميد النيادي

حضر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، مساء أمس، مأدبة الإفطار التي أقامها على شرف سموه حميد سعيد النيادي، نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، وذلك في مجلس أهالي منطقة أم غافة في مدينة العين.

وتبادل سموه مع أهالي المنطقة التهاني والتبريكات بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، داعين المولى عز وجل أن يعيد هذا الشهر الكريم على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بدوام الصحة والعافية والسعادة، وعلى وطننا الغالي بمزيد من التقدم والرقي، وعلى شعب الإمارات بالرخاء والازدهار.

كما تبادل سموه مع المواطنين الأحاديث الودية التي جسدت ما يربط شعب الإمارات وقيادته الحكيمة من علاقات محبة وتقدير، مؤكداً سموه حرص القيادة الرشيدة على متابعة أحوال المواطنين وتوفير مقومات الحياة الكريمة لهم.

وتناول حديث سموه مع المواطنين فضائل شهر رمضان الكريم، بما يحمله من رحمة ومغفرة، وما يدعو إليه من محاسن الأخلاق، وحثه على تعزيز التواصل بين الأسر والأهل والأصدقاء والتكاتف في ما بينهم.

من جانبهم، عبّر أهالي منطقة أم غافة عن سعادتهم بهذه الزيارة الكريمة من قبل سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان التي عكست السمات الأصيلة التي يتحلى بها مجتمع الإمارات في تمسكه بعاداته وتقاليده وترسيخها في نفوس الأبناء والأجيال القادمة، مشيدين بما تشهده دولة الإمارات من نهضة تنموية وإنجازات حضارية، في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله.

افتتاح

من جهة أخرى افتتح سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، أمس، مسجد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، في منطقة أم غافة بمدينة العين.

وأدى سموه والحضور صلاة المغرب بالمسجد الذي تبلغ مساحته 2290 متراً مربعاً ويتسع لـ1000 مصلٍّ، ويشكل من الناحية المعمارية نموذجاً متميزاً للطراز التراثي الإماراتي.

وقام سموه بجولة تفقدية داخل حرم المسجد، واطلع على محتوياته وتجهيزاته، حيث يتضمن المسجد الذي أشرف على تنفيذه ديوان صاحب السمو ولي عهد أبوظبي، مركزين لتحفيظ القرآن الكريم للذكور والإناث، إلى جانب مصلى للنساء.

وعبّر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان عن سروره بهذا الإنجاز الحضاري والإنساني، وقال: «إنه يشكل إضافة نوعية إلى دور العبادة ومراكز تحفيظ القرآن ومراكز التوعية المنتشرة في العين وبقية مدن الدولة، وذلك لتوفير الرأي السليم والمعلومة الصحيحة، وفق تعاليم الإسلام السمحة التي تدرك الواقع وتتفهم المستقبل».

وقدم سموه الشكر إلى القيادة الرشيدة على اهتمامها الكبير ببناء المساجد ورعايتها وتشجيع أهل الخير على ذلك، لما للمساجد من دور محوري في نشر الفضيلة والمعرفة في المجتمع.

حضر الافتتاح راشد العامري، وكيل وزارة شؤون الرئاسة لقطاع التنسيق الحكومي، وحميد سعيد النيادي، نائب مدير مكتب وزير شؤون الرئاسة، والدكتور محمد مطر الكعبي، المدير العام للهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد عبيد المزروعي، المدير التنفيذي للشؤون الإسلامية بالهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف.