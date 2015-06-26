محمد بن راشد: دعم قطاع الصحة على رأس أولوياتنا وصولاً لأفضل المستويات العالمية

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بارك صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، لفريق العمل بوزارة الصحة نجاحهم بأول عملية زراعة قلب صناعي في الإمارات والتي أنقذت حياة شاب إماراتي عمره 21 سنة، وأكد سموه فخره بالدكتور عارف النورياني وفريق مركز القلب بمستشفى القاسمي مؤكداً أن دعم هذا القطاع سيبقى على رأس أولوياتنا وصولاً لأفضل المستويات العالمية جاء ذلك في تدوينة لسموه على حسابه في مواقع التواصل الاجتماعي «تويتر».

وأكد معالي حمد عبد الرحمن العويس وزير الصحة أن الإنجاز الكبير الذي حققه أطباء قسم القلب في مستشفى القاسمي والمتمثل بزراعة قلب صناعي قابله على الفور تقدير وإشادة من القيادة الرشيدة ممثلة بصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي ،رعاه الله، وهو ما يعتبر حافزاً قوياً لتشجيع الابتكار وتحفيز المبدعين.

وقال معاليه إن جميع الإنجازات التي تحققت على مستوى الدولة هي بفضل الدعم اللامحدود والتشجيع المستمر من صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ،حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، اللذان يقفان وراء مسيرة الإبداع والابتكار التي تشهدها الدولة في مختلف القطاعات والميادين.

وأشار معاليه، إن التجاوب الفوري والسريع من قبل صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد وتهنئته لفريق العمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي كانت بمثابة وسام شرف لنا جميعاً ووضعت علينا مسؤوليات وتحديات جديدة لمواصلة الابتكار والإبداع تماشياً مع الخطة الاستراتيجية للدولة وتوجيهات نائب رئيس الدولة ،حفظه الله، لتشجيع الموظفين الحكوميين على تقديم أفكار مبدعة ومشاريع تطويرية ومبادرات تنموية تساهم في تطوير دوائرهم وتنمية مجتمعهم وتحسين الخدمة الحكومية ودفع عجلة التنمية الوطنية.

تقدير القيادة للمتميزين

أشاد الدكتور محمد سليم العلماء وكيل وزارة الصحة بدعم وتقدير صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي « رعاه الله» للإنجازات التي يحققها أبناء الوطن في مختلف القطاعات وعلى رأسها قطاع الصحة، مؤكداً أن إشادة نائب رئيس الدولة كانت بمثابة وسام شرف على صدر كل من يعمل في وزارة الصحة.

وقال وكيل الوزارة إن وزارة الصحة لديها الامكانيات والكفاءات المواطنة وما كان ينقصنا هو مواكبة الثروة التكنولوجية المتسارعة فقامت الوزارة بوضع خطة لتطوير وتحديث الأجهزة لا بل واستقطاب أحدث الأجهزة المتقدمة مثل جهاز الروبرت الآلي الذي يعد الأول على مستوى المستشفيات الحكومية إضافة إلى قيامها بتركيب 11 جهاز أشعة مقطعية جديدة ذات قدرة تصوير تصل إلى / 128/ شريحة من الجسم في أقل من الثانية في 11 مستشفى تابعاً للوزارة وجميعها تقوم باستخدام تقنيات رائدة في تصوير القلب والدماغ والعمود الفقري والأورام بالإضافة إلى احتوائها على تطبيقات خاصة بتصوير الصدر والبطن والحوض والأوعية الدموية الدقيقة الموجودة داخل الأعضاء المعقدة كالقولون ومسار الهواء داخل الرئتين للأطفال والكبار.

مراكز الامتياز

أكد الدكتور يوسف السركال وكيل وزارة الصحة المساعد لقطاع المستشفيات أن الوزارة ماضية في تنفيذ استراتيجيتها الرامية إلى تطوير وتحسين الخدمات الصحية والوصول بها إلى المراكز العالمية من خلال التركيز على مراكز الامتياز ومن ضمنها أمراض القلب.

وقال إن وزارة الصحة ومن خلال فريق العمل وضعت خطة استراتيجية لتطوير مركز القلب في مستشفى القاسمي في الشارقة وقامت بتخصيص ميزانية كبيرة لتطوير القسم لأفتاً إلى أن الأجهزة الحديثة التي يضمها القسم حالياً تعتبر الأحدث عالمياً والأولى على مستوى الشرق الأوسط ومنها جهاز القسطرة القلبية وجهاز الروبرت الآلي.