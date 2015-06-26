حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد وجمعة الماجد وخلفان الرومي ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية وكبار الشخصيات إضافة إلى رجال الأعمال وأصحاب ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

مباركة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة الذي قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة وأعيان ووجهاء البلاد بجانب مديري وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس المنطقة الحرة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي وعدد من الشيوخ.