أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الإمارات العربية

حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين

Google+ Print
حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين حاكما عجمان ورأس الخيمة يواصلان استقبال المهنئين

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد وجمعة الماجد وخلفان الرومي ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية وكبار الشخصيات إضافة إلى رجال الأعمال وأصحاب ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

مباركة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة الذي قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة وأعيان ووجهاء البلاد بجانب مديري وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس المنطقة الحرة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي وعدد من الشيوخ.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية