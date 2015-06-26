الحكام يواصلون استقبال المهنئين برمضان

تلقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، مساء أمس، بقصر البديع العامر، بحضور سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي، ولي العهد نائب حاكم الشارقة، التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من سمو الشيخ عبد الله بن راشد المعلا، نائب حاكم أم القيوين.

وتقبل صاحب السمو حاكم الشارقة التهاني والتبريكات بهذه المناسبة الفضيلة من معالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي، وزير الطاقة، ومعالي الدكتور سلطان أحمد الجابر، وزير الدولة، ومعالي محمد بن نخيرة الظاهري، سفير الدولة لدى جمهورية مصر العربية، وسفراء دول مجلس التعاون الخليجي لدى الدولة، ومن كبار المسؤولين ورجالات الدولة وشيوخ وأبناء القبائل، راجين المولى أن يعيدها على سموه وهو في أتم صحة وعافية، وعلى دولة الإمارات بمزيد من التقدم والتطور.

كما استقبل سموه عدداً من القناصل وأعضاء السلك الدبلوماسي لدول مجلس التعاون الخليجي والدول العربية والإسلامية والأجنبية العاملين لدى الدولة.

وتبادل صاحب السمو حاكم الشارقة معهم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان الفضيل، راجياً سموه أن يعم الأمن والسلام على الأمتين العربية والإسلامية والعالم أجمع.

حضر الاستقبالات الشيخ محمد بن سعود القاسمي، رئيس الدائرة المالية المركزية، والشيخ خالد بن عبد الله القاسمي، رئيس دائرة الموانئ البحرية والجمارك، والشيخ سلطان بن أحمد القاسمي، رئيس مؤسسة الشارقة للإعلام، والشيخ خالد بن سلطان بن محمد القاسمي، رئيس مجلس التخطيط العمراني، والشيخ صقر بن محمد القاسمي، رئيس دائرة الشؤون الإسلامية والأوقاف، والشيخ سالم بن عبد الرحمن القاسمي، رئيس مكتب سمو الحاكم، والشيخ محمد بن حميد القاسمي، مدير دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، ومعالي عبد الرحمن محمد العويس، وزير الصحة، وأعضاء المجلس التنفيذي رؤساء الدوائر المحلية.

تهاني عجمان

استقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في قصر الزاهر بحضور سمو الشيخ عمار بن حميد النعيمي ولي عهد عجمان سمو الشيخ عبدالله بن راشد المعلا نائب حاكم أم القيوين الذي قدم لسموه التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك، داعياً الله العلي القدير أن يعيد هذه المناسبة على سموه بالصحة والعافية.

وتقبل صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي التهاني بهذه المناسبة المباركة من الشيوخ وأعيان البلاد وجمعة الماجد وخلفان الرومي ووجهاء القبائل وجموع المهنئين من المواطنين وأبناء الجاليات الإسلامية وكبار الشخصيات إضافة إلى رجال الأعمال وأصحاب ومديري العديد من المؤسسات الاقتصادية والتجارية والصناعية وكبار المسؤولين في الدولة.

وأعرب المهنئون عن صادق مشاعرهم بهذه المناسبة داعين الله العلي القدير أن يعيدها على سموه بموفور الصحة والسعادة وعلى شعب دولة الإمارات بالرقي والتقدم والازدهار.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن حميد النعيمي ممثل صاحب السمو حاكم عجمان للشؤون الإدارية والمالية والشيخ عبدالعزيز بن حميد النعيمي رئيس دائرة التنمية السياحية، والشيخ راشد بن حميد النعيمي رئيس دائرة البلدية والتخطيط في عجمان، والشيخ ماجد بن سعيد النعيمي رئيس الديوان الأميري وعدد من كبار المسؤولين.

زيارة

كما زار صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا، عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين، سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم، نائب حاكم دبي وزير المالية، في قصر سموه في زعبيل مساء أمس.

وتبادل سموهما بحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا، ولي عهد أم القيوين، التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك، راجين الله العلي القدير أن يعيده على قيادتنا وشعبنا بالخير واليمن والبركات، وعلى دولتنا بدوام العزة والاستقرار.

كما استقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن راشد المعلا عضو المجلس الأعلى حاكم أم القيوين بقصر سموه ليلة أمس وبحضور سمو الشيخ راشد بن سعود بن راشد المعلا ولي عهد أم القيوين، المهنئين الذين توافدوا على قصر سموه لتقديم التهاني والتبريكات بحلول شهر رمضان المبارك.

وتقبل سموه التهاني والتبريكات بشهر رمضان المبارك من معالي عبيد بن حميد الطاير وزير الدولة للشؤون المالية ومعالي سهيل محمد بن فرج المزروعي وزير الطاقة والشيوخ وأعيان القبائل والمواطنين ورجال الأعمال ومديري الهيئات والمؤسسات والشركات العاملة بالدولة وأبناء الجاليات العربية والإسلامية والأجنبية المقيمة، داعين العلي القدير ان يمن على سموه بموفور الصحة والعافية ولشعب الإمارات المزيد من التقدم والرخاء.

كما تقبل صاحب السمو حاكم أم القيوين التهاني من محمد رضا فياض سفير الجمهورية الإسلامية الإيرانية لدى الدولة.

حضر الاستقبال معالي الشيخ حميد بن أحمد المعلا والشيخ خالد بن راشد المعلا رئيس الديوان الأميري والشيخ سيف بن راشد المعلا رئيس دائرة التنمية الاقتصادية والشيخ أحمد بن سعود بن راشد المعلا نائب رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أم القيوين والشيخ محمد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس أمناء جائزة راشد بن احمد المعلا للقرآن الكريم والثقافة الإسلامية والشيخ ماجد بن سعود بن راشد المعلا رئيس مجلس إدارة مؤسسة سعود بن راشد المعلا للأعمال الخيرية والإنسانية والشيخ عبدالله بن سعود بن راشد المعلا وعدد من الشيوخ والمسؤولين.

مباركة

واستقبل صاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم رأس الخيمة في مجلس الضيافة في خزام جان بول طرود كوبورون سفير جمهورية تشيلي لدى الدولة الذي قدم لسموه التهاني بمناسبة شهر رمضان المبارك.

كما تقبل صاحب السمو حاكم رأس الخيمة التهاني من كبار المسؤولين في الدولة وضباط الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب في رأس الخيمة وأعيان ووجهاء البلاد بجانب مديري وموظفي الدوائر المحلية والاتحادية ورجال الأعمال والمواطنين.

وتقدم الجميع بالدعاء إلى الله عز وجل أن يعيد هذه المناسبة المباركة على صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، بموفور الصحة والعافية وعلى قيادة وشعب دولة الإمارات والأمتين العربية والإسلامية باليمن والخير والبركات.

حضر الاستقبال الشيخ أحمد بن صقر القاسمي رئيس دائرة الجمارك رئيس المنطقة الحرة، والشيخ خالد بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن سعود بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن محمد بن صقر القاسمي، والشيخ صقر بن عبدالله بن حميد القاسمي وعدد من الشيوخ.