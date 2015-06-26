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اليوم.. سامح عاشور يضع حجر أساس نادى المحامين بالأقصر

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اليوم.. سامح عاشور يضع حجر أساس نادى المحامين بالأقصر اليوم.. سامح عاشور يضع حجر أساس نادى المحامين بالأقصر
أكد الدوشى شاكر أبو دوح نقيب محامى الأقصر، أن سامح عاشور نقيب المحامين، سيصل محافظة الأقصر، عصر اليوم الجمعة، لوضع حجر أساس نادى المحامين بالمحافظة، كما يحضر الإفطار السنوى للمحامين.

وأضاف نقيب محامين الأقصر لـ"اليوم السابع" أن مجلس نقابة محامى الأقصر سينظم حفلا للإفطار السنوى للنقابة بفندق شيراتون الأقصر، بحضور نقيب المحامين وعدد كبير من المحامين والمحاميات من أعضاء مجلس النقابة.


>- سامح عاشور يوافق على إنشاء لجنة لـ"محاميات مصر" تحت مظلة النقابة

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