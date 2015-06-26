أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

بالصور.. خطيب بالأوقاف يلقى محاضرة دينية لرجال الشرطة بأسوان

Google+ Print
ألقى الشيخ مصطفى إبراهيم على، إمام وخطيب بالأوقاف، مساء اليوم الخميس، محاضرة دينية لضباط وأفراد الشرطة بمحافظة أسوان، بفِرَق الأمن بمنطقة الشلال، عقب صلاة القيام بمسجد الشهيد العقيد طارق عبد اللطيف السيد.

حضر اللقاء اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، واللواء عزت عبد المجيد، مساعد مدير الأمن، والعميد حسين حامد، مدير إدارة البحث الجنائى، وعدد من قيادات وضباط مديرية أمن أسوان.

وتناولت المحاضرة، أحكام الصيام فى شهر رمضان الكريم، وفضائله على الأمة الإسلامية، وتطرقت إلى فقه الصيام، والرد على تساؤلات المجندين وضباط الشرطة، ودعا الشيخ مصطفى إبراهيم الله عز وجل، أن يحمى رجال الشرطة والجيش، وأن يجعلهم عونًا على تحقيق استقرار أمن وسلامة الوطن.

فيما شدد اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، على ضرورة اليقظة والانتباه من جانب رجال الشرطة فى الأكمنة ونقاط الخدمة والحراسة المختلفة، لتحقيق الأمن والانضباط المنشود، ومنع أى محاولة إرهابية تهدف لإثارة الفوضى والشغب فى البلاد.

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015

اليوم السابع -6 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365