بالصور.. خطيب بالأوقاف يلقى محاضرة دينية لرجال الشرطة بأسوان

ألقى الشيخ مصطفى إبراهيم على، إمام وخطيب بالأوقاف، مساء اليوم الخميس، محاضرة دينية لضباط وأفراد الشرطة بمحافظة أسوان، بفِرَق الأمن بمنطقة الشلال، عقب صلاة القيام بمسجد الشهيد العقيد طارق عبد اللطيف السيد.

حضر اللقاء اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، واللواء عزت عبد المجيد، مساعد مدير الأمن، والعميد حسين حامد، مدير إدارة البحث الجنائى، وعدد من قيادات وضباط مديرية أمن أسوان.

وتناولت المحاضرة، أحكام الصيام فى شهر رمضان الكريم، وفضائله على الأمة الإسلامية، وتطرقت إلى فقه الصيام، والرد على تساؤلات المجندين وضباط الشرطة، ودعا الشيخ مصطفى إبراهيم الله عز وجل، أن يحمى رجال الشرطة والجيش، وأن يجعلهم عونًا على تحقيق استقرار أمن وسلامة الوطن.

فيما شدد اللواء محمد مصطفى عبد العال، مدير أمن أسوان، على ضرورة اليقظة والانتباه من جانب رجال الشرطة فى الأكمنة ونقاط الخدمة والحراسة المختلفة، لتحقيق الأمن والانضباط المنشود، ومنع أى محاولة إرهابية تهدف لإثارة الفوضى والشغب فى البلاد.



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