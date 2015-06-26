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بنك فيصل بالإسماعيلية يساعد الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة

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بنك فيصل بالإسماعيلية يساعد الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة بنك فيصل بالإسماعيلية يساعد الأسر الأولى بالرعاية بالمحافظة
تسلم اللواء ياسين طاهر، محافظ الإسماعيلية، شيكًا من بنك فيصل للمساهمة فى توزيع المساعدات المالية على الأسر الأولى بالرعاية والأكثر احتياجًا من مواطنى الإسماعيلية، بالإضافة إلى مساهمة البنك ومشاركته فى دعم أعمال التطوير والتجميل التى يجرى تنفيذها على أرض الإسماعيلية ضمن استعدادات المحافظة للاحتفال بافتتاح قناة السويس الجديدة.

جاء ذلك خلال استقبال محافظ الإسماعيلية للمحاسب أمين عبد العزيز، مدير عام البنك بالإسماعيلية، نيابة عن عبد الحميد أبو موسى محافظ بنك فيصل الإسلامى، وبحضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة. وأشاد محافظ الإسماعيلية بدور البنك وإسهاماته مع المحافظة فى الأعمال الخيرية وتنمية المجتمع.

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