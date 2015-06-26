شاب يناشد محافظ كفر الشيخ بالتوسط للزواج من فتاة

ناشد محمود كمال، "أحد أبناء محافظة كفر الشيخ"، الدكتور أسامة حمدى، محافظ كفر الشيخ، على صفحة المحافظ الشخصية، مصاحبته لإقناع والد من يريد الارتباط بها بالتنازل عن شرطه لإتمام الزواج، بأن يكون للعريس شقة تمليك.

وأضاف محمود فى رسالته: "أنا عايز أتجوز واحدة أبوها مصمم وعايز شقة تمليك يا تساعدنى وتفتح تقديم الشقق يا تيجى معايا تقنعه وينوبك ثواب ورمضان كريم".

وعلق عدد من أبناء المحافظة على مطالبة "محمود" قائلين: "أعملنا طلب جماعى ينوبك ثواب يا أبو حنفى".

>أما "رحاب محمد" فعلقت قائلة: "طب عايزين نعرف مصير مشروع إسكان مبارك اللى من 2008

>أما ذكريات لن تنسى كان غيرك أشطر كانوا اللى متجوزين ومعاهم عيال وهيترمو فى الشارع ومقدمين من 2009 خدوا اسأل مجرب ولا تسأل طبيب ياللا مهى خربانة خربانة".

يذكر أن هناك 80 ألف شاب تقدموا للحصول على وحدات سكنية ضمن المشروع القومى أيام الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك وسددوا 5 آلاف جنيه ولم يتسلموا تلك الوحدات السكنية وزاد الأمر تعقيدًا أنه تم تحديد ارتفاع العمارات والمنازل السكنية بمدينة كفر الشيخ بحيث لا يزيد الارتفاع عن 3 أدوار فقط مما أثر على تأخير زواج الآلاف من شباب وفتيات بالمحافظة.

ومن جانبه، أكد الدكتور أسامه حمدى، محافظ كفر الشيخ، لـ"اليوم السابع"، أنه سيوجه رسالة إلى والد العروسة التى يريد أن يتزوجها "محمود"، كما بأن سيتم قريبًا تخصيص شقق للشباب بسعر مناسب وسيكون على تواصل معه، وسيؤكد لوالد الفتاة له أن الشقة التمليك ستكون من نصيب محمود قريبًا فى ظل مشروع إسكان للشباب.