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الأزهر: قائمة بيضاء للإداريين المتميزين وأخرى سوداء للمقصرين بالامتحانات

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الأزهر: قائمة بيضاء للإداريين المتميزين وأخرى سوداء للمقصرين بالامتحانات الأزهر: قائمة بيضاء للإداريين المتميزين وأخرى سوداء للمقصرين بالامتحانات
قال الدكتور عباس شومان، وكيل الأزهر الشريف، إنه جار إعداد قائمة "بيضاء" للمجدين وقائمة "سوداء" للمهملين والمتقاعسين، للإداريين المشاركين فى أعمال الامتحانات، والذين سيحرمون من المشاركة فى أعمال الامتحانات.

وأضاف، حسب بيان، أن الأولوية لرئاسة لجان الامتحانات للمجدين من دون نظر إلى أعمارهم أو درجاتهم، مضيفًا أن كثيرًا من المعلمين الشرفاء يبذلون جهودًا مضنية وإليهم يرجع الفضل الأكبر فى ضبط الامتحانات إلى هذا الحد.


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