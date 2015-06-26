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هيئة الطاقة المتجددة: تسليم الأراضى لـ40 مستثمرا للبدء فى المحطات الشمسية

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هيئة الطاقة المتجددة: تسليم الأراضى لـ40 مستثمرا للبدء فى المحطات الشمسية هيئة الطاقة المتجددة: تسليم الأراضى لـ40 مستثمرا للبدء فى المحطات الشمسية
أكد الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، أنه تمت إتاحة الأراضى لـ40 مستثمرا فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة المؤهلين لتنفيذ المرحلة الأولى لتوليد 4300 ميجا وات، بواسطة هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، مؤكداً أن جميع الأراضى بمنطقة بيبان بكوم إمبو مخصصة لإقامة المحطات الشمسية.

وأضاف رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أنه كان من المقرر توقيع اتفاقية التكاليف بين المستثمرين والشركة المصرية لنقل الكهرباء قبل تخصيص الأراضى لهم، إلا أن تأخر الاستشارى المسئول عن وضع بنود الاتفاق كان وراء استباق هذه الخطوة.

وأشار رئيس هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة إلى أن تخصيص الأراضى ليتمكن المستثمر من وضع أجهزة القياس للتأكد من صلاحية الأرض، مشيرًا إلى أن تخصيص الأراضى للمستثمرين لا يعنى امتلاكهم لها بشكل نهائى.

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