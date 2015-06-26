الحركة الوطنية: نستعد بكامل طاقتنا للانتخابات و4 استقالات فقط بالحزب

قال المستشار يحيى قدرى نائب رئيس حزب الحركة الوطنية إن الحزب يستعد بكامل طاقته للانتخابات البرلمانية القادمة من خلال لجنة الانتخابات الداخلية، والتى تسعى لاختيار الأسماء المقرر الدفع بها للانتخابات، نافيا تلقيهم سوى 4 استقالات فقط فى إطار الأزمة الأخيرة التى تعرض لها الحزب .

وأوضح، أن إجمالى الاستقالات التى وصلته خلال الفترة الأخيرة، لم تتعدى 4 استقالات فقط، قائلا "لا طريقة لتمرير أى استقالة إلا عن طريقى"، مشدداً على أن حزب الحركة الوطنية يعمل الآن بكامل طاقته استعداداً للانتخابات.

وأضاف قدرى لـ"اليوم السابع" أن لجنة الانتخابات الداخلية بحزب الحركة الوطنية تعمل فى الوقت الراهن على أعداد الأسماء الكاملة التى سيدفع بها الحزب فى الانتخابات البرلمانية القادمة، مشيراً إلى أنه لا يمكن أن يتوقع الأعداد النهائية التى ستنتهى إليها اللجنة فى الوقت الراهن.

- الحركة الوطنية: تأجيل موعد السفر للقاء شفيق ليوم الأربعاء