شعبة العطارة: 70% تراجع مبيعات "ياميش رمضان" بسبب ارتفاع الأسعار

صرح رجب العطار، رئيس شعبة العطارة بالغرفة التجارية للقاهرة، عن وجود تراجع فى مبيعات "ياميش رمضان" بنسبة تصل إلى 70%، نظرًا لارتفاع الأسعار غير المسبوق هذا العام بسبب ارتفاع سعر الدولار والزيادة الجمركية الجديدة التى تسببت فى ارتباك سوق الياميش هذا العام بشكل واضح، مشيرًا إلى أن هذا العام ستلحق بالتجار خسائر فادحة بعد تراجع قيمة فاتورة رمضان من 100 مليون دولار العام الماضى إلى 30 مليون دولار.

وأضاف فى بيان غرفة القاهرة اليوم، أن هناك عدة أسباب وراء تراجع قيمة فاتورة رمضان هذا العام، من بينها زيادة الأسعار بشكل عام بنسبة تصل إلى 60% نتيجة زيادة سعر الدولار الذى تسبب فى ارتفاع الأسعار بنسبة 27% والجمارك 30% وبعض المصروفات الأخرى.

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