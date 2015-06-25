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إياد نصار: سأختار لأبنائى جواز سفر أمريكى لحمايتهم والفلسطينى عبء لحامله

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إياد نصار: سأختار لأبنائى جواز سفر أمريكى لحمايتهم والفلسطينى عبء لحامله إياد نصار: سأختار لأبنائى جواز سفر أمريكى لحمايتهم والفلسطينى عبء لحامله
قال الفنان إياد نصار، وهو ممثل أردنى من أصل فلسطينى، إنه لو خير بين جوازات السفر "المصرى.. الأمريكى.. الأردنى.. الفلسطينى"، فلن يختار الجواز الفلسطينى، لأنه سيكون عبئا وألماً يعانى منه كل من يحمل هذا الجواز، مضيفاً: "لا أريد المرور بتلك المعاناة، وأريد أن تنتهى، وسأختار وقتها لأولادى الجواز الأمريكى بسبب الواقع المر لحمايتهم من الظروف التى نمر بها الآن".

وأوضح الممثل الأردنى فى حواره ببرنامج "بدون مكياج" المذاع على فضائية "القاهرة والناس" مع الإعلامى طونى خليفة، إن مسلسل حارة اليهود يمثل نقاشا جريئا، كان مستحيلاً عرضه قبل ثورة 25 يناير بسبب تغير الأعمال الفنية المطروحة.

وتابع: أن الحديث عن يهود الآن محاولة للم النسيج الوطنى، وإن من باعوا أرضهم لليهود فى القدس معذورون بسبب الظروف التى واجهوها آنذاك.

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مصر 365

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