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منسق ثورة الإنترنت: مقاطعو شركات الاتصالات اليوم وصلوا لـ8 ملايين

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منسق ثورة الإنترنت: مقاطعو شركات الاتصالات اليوم وصلوا لـ8 ملايين منسق ثورة الإنترنت: مقاطعو شركات الاتصالات اليوم وصلوا لـ8 ملايين
قال إسلام خالد منسق ثورة الإنترنت، إن دعوتهم اليوم لمقاطعة شركات الاتصالات انطلقت بسبب سوء خدمات الإنترنت المقدمة للمواطنين، مؤكدا أنهم طالبوا جهاز تنظيم الاتصالات كثيراً ببحث مشاكلهم دون جدوى.

وأكد منسق ثورة الإنترنت عبر مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم" مع خالد أبو بكر، على فضائية "اليوم"، أن المهندس خالد نجم وزير الاتصالات وعدهم بتطوير المنظومة وتحسين الخدمة ولم يحصل شيئاً إلى الآن، منوها أن الاعتراض السلمى هدفه الأساسى تعريف الشركات بعدد المتضررين منهم، كاشفاً عن المؤشرات الأولية لعدد المقاطعين اليوم، حيث وصل عدد مقاطعى شركات الاتصالات اليوم الخميس من 5 إلى 8 ملايين مقاطع، مشددًا على أن الهدف من ذلك هو توصيل صوتهم للرئاسة والحكومة والجميع.

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