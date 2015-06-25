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وفاة والد مارادونا

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وفاة والد مارادونا وفاة والد مارادونا

(إفي): توفي والد النجم الأرجنتيني دييجو أرماندو مارادونا يوم الخميس عن عمر يناهز 87 عاما في إحدى مستشفيات بوينوس أيرس، بعد معاناته من مشكلات في الجهاز التنفسي والشرايين التاجية.

وتوفي دييجو مارادونا، والد لاعب كرة القدم السابق في مستشفى لوس اركوس، التي أودع فيها قبل أسابيع لتدهور حالته الصحية.

ووفقا للتقارير الطبية الأولية، فإن حالة والد مارادونا الصحية تدهورت خلال الساعات الأولى من صباح الخميس، ودخل في غيبوبة لم يستفق منها.

وبعد أن عرف بنبأ تدهور حالة والده الصحية، توجه اللاعب السابق على الفور إلى المستشفى، حيث كان متواجدا حينما لفظ أنفاسه الأخيرة.

واضطر اللاعب السابق للتبكير بموعد عودته إلى الأرجنتين مطلع الشهر الجاري بسبب حالة والده الصحية.

وولد مارادونا الأب في مدينة لاسكينا بشمالي شرقي الأرجنتين، وأودع المستشفى ثلاث مرات خلال العام الجاري لأسباب مختلفة.

ويعد وفاة والده ضربة قوية بالنسبة لمارادونا، الذي فقد والدته في 2011.

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