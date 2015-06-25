أخبار عاجلة

الجيش والداخلية «حبايب» في الدوري -
تعرف على أول ضحايا «إيناسيو» في الزمالك -
الزمالك ينهي الاتفاق مع إيناسيو.. ويوافق على وجود محلل أداء -
ممدوح عباس يكشف المخالفات المالية والإدارية لمرتضى منصور في الزمالك -
الشيخ رمضان عبدالمعز يستضيف هاني الحسيني الأول على العالم في قراءة القرآن -
السفيرة عزيزة - نادية جرديني"نائب رئيس جمعية الصداقة المصرية الهندية"..عادات وتقاليد الزواج في الهند -
ستاد مصر: تصريحات أشرف قاسم المدير الفنى لفريق الداخلية عقب مباراته مع طلائع الجيش -
الايواء الموقت بمستقبل السويس سكن دائم يحاصره الفقر والمرض والخوف -
السفيرة عزيزة - الدبلوماسي الهندي / رام بابو ... الفرق بين الراجل الهندي والراجل المصري -
ستاد مصر: تشكيل فريقى الشرقية والزمالك لمباراتهم معاً -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

مسلحون يختطفون أحد الأهالى ويضرمون النار بـ"فنطاس مياه" بالشيخ زويد

Google+ Print
مسلحون يختطفون أحد الأهالى ويضرمون النار بـ"فنطاس مياه" بالشيخ زويد مسلحون يختطفون أحد الأهالى ويضرمون النار بـ"فنطاس مياه" بالشيخ زويد
أفادت مصادر أهلية بشمال سيناء، بأن مسلحين اختطفوا أحد الأهالى من منطقة جنوب رفح واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما أضرموا النار فى "فنطاس مياه" بعد أن أمروا سائقه بتركه.

وأوضحت المصادر أن الترجيحات تشير إلى أن من نفذوا هاتين العمليتين مسلحون تابعون لتنظيم بيت المقدس الإرهابى.

يذكر أن 3 مسلحين قتلوا أحد أهالى مدينة الشيخ زويد رميًا بالرصاص هذه الليلة فى العريش بعد خروجه من صلاة التراويح بجوار مسجد آل أيوب.


>- مجهولون يطلقون النار على مواطن بالعريش ويردوه قتيلا

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365