مسلحون يختطفون أحد الأهالى ويضرمون النار بـ"فنطاس مياه" بالشيخ زويد

أفادت مصادر أهلية بشمال سيناء، بأن مسلحين اختطفوا أحد الأهالى من منطقة جنوب رفح واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما أضرموا النار فى "فنطاس مياه" بعد أن أمروا سائقه بتركه.إعلان - Ads إعلان - Ads
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وأوضحت المصادر أن الترجيحات تشير إلى أن من نفذوا هاتين العمليتين مسلحون تابعون لتنظيم بيت المقدس الإرهابى.
يذكر أن 3 مسلحين قتلوا أحد أهالى مدينة الشيخ زويد رميًا بالرصاص هذه الليلة فى العريش بعد خروجه من صلاة التراويح بجوار مسجد آل أيوب.
>- مجهولون يطلقون النار على مواطن بالعريش ويردوه قتيلا