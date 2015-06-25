مسلحون يختطفون أحد الأهالى ويضرمون النار بـ"فنطاس مياه" بالشيخ زويد

أفادت مصادر أهلية بشمال سيناء، بأن مسلحين اختطفوا أحد الأهالى من منطقة جنوب رفح واقتادوه إلى جهة مجهولة، كما أضرموا النار فى "فنطاس مياه" بعد أن أمروا سائقه بتركه.

وأوضحت المصادر أن الترجيحات تشير إلى أن من نفذوا هاتين العمليتين مسلحون تابعون لتنظيم بيت المقدس الإرهابى.

يذكر أن 3 مسلحين قتلوا أحد أهالى مدينة الشيخ زويد رميًا بالرصاص هذه الليلة فى العريش بعد خروجه من صلاة التراويح بجوار مسجد آل أيوب.

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