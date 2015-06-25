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مجهولون يسرقون الأجهزة الطبية من الوحدة الصحية بكفر عوض بالشرقية

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مجهولون يسرقون الأجهزة الطبية من الوحدة الصحية بكفر عوض بالشرقية مجهولون يسرقون الأجهزة الطبية من الوحدة الصحية بكفر عوض بالشرقية
قام مجهولون اليوم، بالسطو على الوحدة الصحية بكفر عوض سلميان التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وقاموا بسرقة الأجهزة الطبية من المعمل وسرقة جهاز الأسنان، ولاذوا بالفرار وتم إخطار النيابة العامة لمباشرة التحقيقات .

تلقى اللواء مليجى فتوح مليجى مدير أمن الشرقية، إخطارا من العميد رجب محمود مأمور مركز شرطة الإبراهيمية، يفيد بلاغا بقيام مجهولون بالسطو على الوحدة الصحية بكفر عوض سلميان التابعة لمركز الإبراهيمية بمحافظة الشرقية، وقاموا بسرقة الأجهزة الطبية من المعمل وسرقة جهاز الأسنان ولاذا بالفرار، وجارى تشكيل لجنة من مديرية الصحة لتقدير قيمة المسروقات.

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مصر 365