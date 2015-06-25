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محافظ الفيوم يشارك أُسر الشهداء إفطارهم الجماعى بنادى قارون

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محافظ الفيوم يشارك أُسر الشهداء إفطارهم الجماعى بنادى قارون محافظ الفيوم يشارك أُسر الشهداء إفطارهم الجماعى بنادى قارون
شارك المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم مساء اليوم أُسر شهداء الواجب الوطنى من رجال القوات المسلحة والشرطة والمدنيين الإفطار الجماعى الذى نظمته المحافظة بنادى قارون، بحضور اللواء خالد جبرتى سكرتير عام المحافظة وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية ورجال الإعلام والصحافة.

وتقدم محافظ الفيوم بخالص التهانى إلى أُسر الشهداء بمناسبة شهر رمضان المبارك، داعيا الله عز وجل أن يتغمد شهداء بواسع رحمته وأن يسكنهم فسيح جناته، ويحفظ مصر وشعبها.

وأعرب المحافظ عن سعادته لمشاركته أُسر الشهداء إفطارهم الجماعى، مؤكداً أن مصر لن تنسى شهداءها الأبرار الذين ضحوا بأرواحهم من أجل الوطن، وأنها سوف تقدم الدعم الكامل لأسر الشهداء وذويهم.

كما استمع المحافظ إلى شكاوى عدد من أسر الشهداء ووعدهم بمناقشتها وإيجاد حلول سريعة لها ، لافتاً إلى أن مكتبه مفتوح لجميع المواطنين فى أى وقت.

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مصر 365

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